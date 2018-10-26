

وأضاف أن "مصر أنتجت كميات ضخمة من المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، وبعضها كان بالتعاون مع شركات صينية، مما يوفر كثيرا من الطاقة ويقلل من الانبعاثات".



وتابع أن "مصر حريصة على العمل للحد من التلوث الهوائي والتلوث البلاستيكي"، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي أهمية البيئة لمستقبل البلاد.

وأشار سوليهام إلى أن الدول العربية تعيش في مناخ حار، ما يؤكد أهمية استخدام أنظمة أكثر صداقة للبيئة في تبريد الهواء، لافتا إلى أن العالم العربي يمكن أن يتعاون مع الصين في مجالات تحسين البيئة وتطوير النظم البيئية، سيما وأن الصين لها تجربة رائدة في هذه المجالات.



وأضاف أن "التكنولوجيا الصينية ساعدت في جعل الصين نموذجا للتجديد البيئي باستخدامها السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والطاقة الشمسية والتبريد النظيف، وبإمكان الدول العربية الاستفادة من خبرات الصين في هذا الصدد".