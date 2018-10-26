المعارضة السورية تصر على استقالة «الأسد» لاستعادة السلام

أصر رئيس فريق التفاوض التابع للمعارضة السورية اليوم الجمعة، على استقالة الرئيس السوري، بشار الاسد، كشرط مسبق لاستعادة السلام في الدولة التي تمزقها الحرب.

وقال نصر الحريري للصحفيين في موسكو قبل اجتماع مع دبلوماسي كبير روسي: "من المستحيل لهذا الشخص الذي يدمر سورية المسؤول عن مقتل الكثير من السوريين أن يبقى".

وكانت روسيا وتركيا المؤيد للمعارضة السورية قد توصلتا لاتفاق سلام رئيسي الشهر الماضي لمنع قوات الحكومة السورية من اقتحام معقل ادلب الذي يقع تحت سيطرة المتمردين بالقرب من الحدود التركية.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا غدا السبت زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا لبحث مجموعة من الجهود لتسوية الصراع السوري واستعادة السلام في الدولة التي تمزقها الحرب.