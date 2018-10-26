وزير الآثار يوضح تفاصيل زيارة 17 سفيرا أجنبيا لمحافظة الوادي الجديد

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك 17 سفيرًا من دول أجنبية مختلفة بصحبة أسرهم وذويهم زاروا محافظة الوادي الجديد اليوم، متوجهًا بالشكر لمحافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط على جهوده في التنسيق لهذه الزيارة.

وأضاف وزير الآثار، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه تم زيارة متحف مدينة الخارجة وتفقد جميع الأقسام والمعروضات الأثرية، والقطع الأثرية واللوحات والجداريات، فضلًا عن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وشراء المنتجات اليدوية التى اشتهرت المحافظة بصناعتها.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تمتلك كنوز تاريخية كبيرة، حيث أنها تعد أكبر محافظة في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارات في تنشيط السياحة ودعوة السياح لزيارة محافظة الوادي الجديد.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، و17 سفيرا في زيارة تستمر لمدة يوم واحد للمحافظة، لوضع حجر أساس عدد من المشروعات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية، بهدف تنشيط السياحة والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة مع حلول الموسم الشتوي.