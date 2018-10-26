مسؤول دولي يدعو «أوبك» لتعزيز إنتاج النفط

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قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الخميس، إنه يجب أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها المقبل تعزيز إنتاج النفط لإشاعة الراحة في السوق المضطربة.

وأضاف "بيرول"، خلال مقابلة في لندن اليوم الخميس: "أسواق النفط العالمية تمر بفترة بالغة الحساسية، وكذلك النمو الاقتصادي العالمي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وتابع إذا كان منتجو النفط يهتمون بصحة النمو الاقتصاد العالمي، وأعتقد أنهم يفعلون، يجب أن يأخذوا خطوات لزيادة راحة السوق".

وبدون زيادة في الناتج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط، كرر بيرول تحذيره بأن الاقتصاد العالمي سيدخل " مرحلة خطرة" لأن الزخم يتباطأ بالفعل وسط النزاعات التجارية.

وقال بيرول إن العالم لا يزال بحاجة إلى المزيد من النفط لتعويض خسائر الإنتاج من ايران وفنزويلا.

وتابع " في حين يتم تزويد سوق النفط بشكل جيد الآن، فإن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة إذا لم يرفع المنتجون الإنتاج أو يعطون إشارة لذلك".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع قناة العربية المملوكة للدولة إنه يشعر بالقلق إزاء ارتفاع مخزونات النفط، وسيراقب مستويات الإنتاج في البلدان المنتجة، بما في ذلك إيران وفنزويلا وليبيا ونيجيريا.