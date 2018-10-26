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الأهلي يهزم النصر الإماراتي بالبطولة العربية لسيدات السلة

علي البحيري
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 8:19 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 8:22 م

فاز الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، على نادي النصر الإماراتي في البطولة العربية للأندية بنتيجة ٨٨-٥٢. وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق. وقدمت لاعبات الأهلي أداءً مميزًا على مدار أشواط المباراة التي شهدت جميعها تقدمًا وتفوقًا من النادي الأهلي على النصر الإماراتي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أولى مبارياته أمام الفحيص الأردني في منافسات المجموعة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع هومنتمن اللبناني في ختام منافسات المجموعة الثانية، غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


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