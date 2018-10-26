أسطورة ليفربول يشيد بصلاح

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أكد ديرك كاوت أسطورة ليفربول السابق، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني سعيد بتواجده مع الفريق، ويسعى للاستمرار مع الريدز لأطول فترة ممكنة.

وقال كاوت في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول إن وصول صلاح للهدف رقم 50 مع الفريق شئ عظيم.

وأضاف: "أنا من أشد المعجبين بصلاح الذي يواصل تألقه للموسم الثاني مع ليفربول، واللاعب يسعى للفوز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".

أتم: "صلاح يشعر بالسعادة والاحترام لذلك يسعى لتحقيق أداء جيد مع ليفربول، الجميع يعرف أنه لاعب رائع، وسبب استمراره مع الفريق هو أنه يحظى بالاحترام والسعادة".