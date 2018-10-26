وزير الخارجية: الزيارة المصرية للسودان اتسمت بالتفاؤل والعمل الكثيف

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الزيارة المصرية للسودان، سواء على مستوى اللجنة العليا المشتركة، أو على مستوى اللجنة الوزارية، قد اتسمت بالتفاؤل والعمل الكثيف، مستطردًا أنه تم التوصل إلى نتائج سيكون لها آثارها في دفع العلاقة بين مصر والسودان، ووضعها في إطار جديد تمامًا.



وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه تم توقيع حوالي 12 اتفاقية عمل مشتركة بين البلدين، في مجالات الربط الكهربائي والسكة الحديد، والتي من شأنها أن يكون لها أثر ضخم على شعبي البلدين.



وأوضح أن هناك رغبة مشتركة لتكثيف التواصل والتنسيق وللمزيد من الإنجاز بين مصر والسودان، متابعًا: «الرغبة في العمل والحماس الذي أظهره الوزراء وكذلك الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين، كلها تشير إلى أننا في مرحلة انطلاق للعلاقة بين البلدين».



وذكر أن اللجنة المشتركة العليا بين مصر والسودان قد استطاعت تحقيق الكثير، منذ عقد الدورة الأولى في أكتوبر عام 2017، معقبًا أن اجتماعات التشاور السياسي، واللقاءات المتكررة بين الرئيسين المصري والسوداني، قد ساهمت في إيجاد رؤية وإرادة لتفعيل العمل المشترك سواء في إطار العلاقة الثنائية أو على المستوى الإقليمي.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، مع الرئيس السوداني عمر البشير.



