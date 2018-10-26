طولان يعلن القائمة النهائية للإتحاد لمواجهة الزمالك

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق النهائية التي ستواجه الزمالك غدًا السبت علي ستاد برج العرب ، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية.



وجاءات قائمة الفريق كالتالي:



حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الزنفلي .



خط الدفاع : أحمد مجدى - محمد بازوكا ، رمزي خالد ، كريم الديب ، ويلسون ، مروان النجار .



خط الوسط : نور السيد ، أحمد الألفي ، رزاق سيسسيه ، ديدييه كوريه ، أحمد داودا ، محمد ناصف ، محمد حسن



خط الهجوم : بناهيني ، خالد قمر ، محمد جدو .