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طولان يعلن القائمة النهائية للإتحاد لمواجهة الزمالك

الاسكندرية : أحمد عبد العزيز
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 4:57 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 4:57 م

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق النهائية التي ستواجه الزمالك غدًا السبت علي ستاد برج العرب ، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية.

وجاءات قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الزنفلي .

خط الدفاع : أحمد مجدى - محمد بازوكا ، رمزي خالد ، كريم الديب ، ويلسون ، مروان النجار .

خط الوسط : نور السيد ، أحمد الألفي ، رزاق سيسسيه ، ديدييه كوريه ، أحمد داودا ، محمد ناصف ، محمد حسن

خط الهجوم : بناهيني ، خالد قمر ، محمد جدو .


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