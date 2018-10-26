حاكم نيويورك يرجح أن يكون المسؤول عن الطرود المشبوهة شخص يعمل بمفرده

رجح محافظ ولاية نيويورك أندرو كومو أن سلسلة الطرود المشبوهة التي تم إرسالها بالبريد إلى منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون مرسلة من قبل شخص تصرف بمفرده.

وقال إن "حدسه" يشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شخص يتصرف بمفرده، مضيفا أنه في حين أن القنابل لم تكن زائفة ، فهي ليست أيضا أجهزة معقدة للغاية.

وأوضح كومو في مؤتمر صحفي أنه من غير الواضح ما إذا كانت العبوات التي لم تنفجر قد تم تصميمها لا من أجل أن تنفجر بل لإثارة الخوف أو ما إذا كانت مسألة تتعلق بهاو يقوم بتصنيع عبوات غير معقدة.

وأثارت الطرود التي أرسلت إلى شخصيات بارزة مخاوف من أن التوتر السياسي والخطب الملتهبة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة هي المسؤولة.