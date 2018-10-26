كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عمرها الحقيقي، موضحة أنها تبلغ من العمر 44 عامًا، لذا تم اختيارها لأداء دور الأم في مسلسل «كأنه إمبارح».



وأعربت عن سعادتها في لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أمس الخميس، بأداء هذا الدور، خاصة وأنها أم لبنتين إحداهما 18 عامًا، مؤكدة على ترحيبها بأداء دور الأم، بالإضافة إلى أنها ترى نفسها مؤهلة للقيام بأي عمل فني لأنها ممثلة وهذه طبيعة عملها.



وتابعت: «أنا ممكن أعمل جدتهم مش مامتهم، وأنا عندي بنات كبار ولما صورت المسلسل كان عندي 43 سنة وحاليًا بقى عندي 44 سنة»، موضحة أنها تستمع بأداء الأدوار المختلفة، بغض النظر عن العائد المادي، فالرصيد الفني يضيف للفنان أعمال لا تنسى.



وأشارت إلى حرصها على تنوع الأدوار في الأعمال الفنية حتى لا تكرر نفس العمل، متابعة: «عملت رقاصة في أفراح القبة، وفنانة في أهل كايرو، ودور كان مختلف في السبع وصايا، وكأنه إمبارح، وحرب الجواسيس، وعملت مع الناس في الحاج متولي، ونيران صديقة».



وتدور أحداث مسلسل «كأنه إمبارح»، المأخوذ من المسلسل الأسباني «البحث عن لوكس»، حول عائلة مكونة من 4 أفراد يذهبون لرحلة شاطئية، وتفقد العائلة الولد الذي يبلغ من العمر 4 سنوات فى ظروف غامضة، ويبدأ شرخ كبير يحدث فى العائلة، ثم يعثرون عليه بعد مرور 24 عامًا على اختفائه.



والمسلسل من بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد خليل، ومحمد الشرنوبي، وعدد كبير من الفنانين، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم على.





