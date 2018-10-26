تكريم طاقم تمريض بمستشفى أسوان الجامعي لاحتفالهم بعيد ميلاد مريض

قرر رئيس جامعة أسوان، د. أحمد غلاب، اليوم الجمعة، تكريم طاقم التمريض بقسم العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي، تقديرا لموقفهم الإنساني واحتفالهم بعيد ميلاد مريض شاب مصاب بالشلل الرباعي، ومحتجز في القسم منذ شهرين كاملين.

وأشاد رئيس الجامعة، بموقف طاقم التمريض بالقسم لحرصهم على رسم البسمة والسعادة على وجه هذا المريض.

ومن جانبه، قال د. مصطفى الترياقي، طبيب بقسم العناية المركزة بالمستشفى، إن المريض الشاب يبلغ من العمر 24 عاما فقط، وأصيب بشلل رباعي منذ حوالي شهرين إثر تعرضه لحادث دراجة بخارية، ويتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة طوال تلك الفترة تحت إشراف د. عبدالله العبيدي، مدير عام المستشفى.

وأضاف أن علامات السعادة والابتسامة ارتسمت على وجه المريض أثناء احتفال شباب التمريض بعيد ميلاده، معربا عن شكره الجزيل لهم على موقفهم الإنساني.

وأوضح أن طاقم التمريض احتفلوا بعيد ميلاد المريض بمبادرة شخصية منهم واشتروا «تورتة» على حسابهم الخاص، ووضعوا العديد من البالونات الملونة ونجحوا في إضفاء روح السعادة والبهجة على وجه المريض داخل قسم العناية المركزة، على الرغم من أن هذا الاحتفال بعيد الميلاد لم يستمر سوى 5 دقائق فقط.