تزايد الشكوك حول إمكانية مشاركة فاردي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن الشكوك تحوم حول مشاركة جيمي فاردي مهاجم الفريق أمام وست هام يونايتد بسبب شعوره بألم في المعدة.

وتم استبدال فاردي، الذي سجل ثلاثة اهداف هذا الموسم، خلال هزيمة ليستر 3-1 امام ارسنال في الدوري يوم الاثنين الماضي ولم يتدرب مع الفريق في اليومين التاليين.

وأضاف بويل في مؤتمر صحفي ”لم يكن على ما يرام. كانت لديه مشكلة في المعدة. لم يتمكن من انهاء المباراة يوم الاثنين الماضي وسنرى ما اذا كان بوسعه أن يبدأ (أمام وست هام) أم لا.

”سنرى ما اذا كان بوسعه ان يحرز حقق تقدما. لديه مشكلة ويحتاج لمزيد من الوقت. سنرى ما اذا كان سيصبح متاحا ام لا“.

ويحتل ليستر المركز 11 في جدول الترتيب بعد أن خسر اخر مباراتين وقال بويل ان فريقه يحتاج لمزيد من الاتساق في المستوى إذا ما أراد تقليص الفارق مع بقية الفرق التي تقترب من قمة الدوري.

وأاضاف ”في بعض الاحيان، لا نقدم أي قدر من الاتساق في ادائنا. نستمتع بأسلوب لعبنا لكننا نشعر بإحباط في بعض الاحيان بسبب النتائج او بسبب عدم اتساق ادائنا.

”أعرف اننا نمتلك فريقا شابا لكننا نريد ان نصحح اي اخطاء خطوة بخطوة لنحقق نتائج جيدة.

”أعتقد اننا نقترب من ذلك لكن علينا ان نؤكد هذه الاحاسيس الجيدة بشأن طريقة لعبنا وقوتنا“.