رئيس الصين يستقبل رئيس وزراء اليابان في بكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بكين اليوم الجمعة، حيث شهدت العلاقات بين الدولتين ذوبانا للجليد بشأن التعاون الاقتصادي.

وفي منتدى عمل صباح اليوم الجمعة، حضر آبي ورئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج مراسم توقيع اتفاقيات بين شركات صينية ويابانية لاطلاق أكثر من 50 مشروعا مشتركا، بينها اقامة مدينة ذكية في تايلاند.

واتفق الزعيمان على توفير "إطار جديد" للتعاون في مشروعات في "دولة ثالثة"، فيما يبدو أن العلاقات التي تضررت بسبب تاريخ من الحروب والنزاعات الاقليمية تشهد إصلاحات.

ونقلت "كيودو" عن آبي في وقت سابق قوله: "أريد أن أرتقي بالعلاقات بين اليابان والصين إلى عصر جديد... التحول من المنافسة إلى التعاون. اليابان والصين جارتان وشريكتان. لن نصبح تهديدا لبعضنا البعض."

وأضاف لي أن علاقات البلدين "عادت إلى مسار طبيعي" وتريد الصين "تطوير مستقر للعلاقات على المدى الطويل"