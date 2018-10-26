رئيس الوزراء الأردني يشكل لجنة للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت

قرر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، بترا، أن اللجنة تضم في عضويتها وزراء العدل، الداخليّة، التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الشؤون البلدية، السياحة، الدولة للشؤون القانونية، الدولة لشؤون الإعلام، الأشغال العامة والإسكان.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة بتقديم تقرير شامل حول جميع التفاصيل المتعلّقة بالحادثة، ليتسنى للحكومة الوقوف عندها، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

كما وجه رئيس الوزراء اللجنة بمراجعة أسس وشروط ومعايير الرحلات المدرسية، وتقديم التوصيات والمقترحات لتحديثها وتشديدها بما يضمن سلامة الطلبة، بالإضافة إلى وضع أسس واضحة ومعلنة لسياحة المغامرات.

ووجه اللجنة بتقديم تقرير مفصّل وشامل حول أوضاع الجسور والمنشآت العامة والبنية التحتيّة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم توصيات لدراسة وضع نظام إنذار مبكّر للتعامل مع الكوارث الطبيعيّة.