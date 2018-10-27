نائب الرئيس الصيني يزور مقابر ملوك الفراعنة في غرب الأقصر

زار نائب الرئيس الصيني، وانج تشى شان، صباح اليوم الجمعة، بزيارة لمنطقة وادى الملوك الغنية بمقابر ملوك وملكات الفراعنة، غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر.

وتجول شان، خلال ثاني أيام زيارته السياحية لمدينة الأقصر التي كان قد وصلها أمس الخميس، في مقابر ثلاثة من ملوك مصر القديمة، هي الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس الخامس، والملك رمسيس السادس.

ويذكر أن شان، تجول أمس الخميس، داخل معبد الأقصر، برفقة وزير الآثار المصري، خالد العناني، ومحافظ الأقصر، مصطفى ألهم، وعالم المصريات زاهي حواس.

ووفقا لبيان صدر عن محافظة الأقصر، فقد أشاد نائب الرئيس الصيني، بما شاهده من آثار، وبحضارة مصر القديمة، وبعراقة آثار مدينة الأقصر.

وتابع البيان أنه أبدى إعجابه بما شاهده من رسوم ونقوش على جدران وأعمدة معبدي الكرنك والأقصر، كما أبدى انبهاره بالمسلات الضخمة التي تزين الكثير من معابد الفراعنة.