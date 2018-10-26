وزير الأوقاف يعلن مساهمة الهيئة في إنشاء مدينة سكنية من 10 آلاف شقة لأهالي السويس

أعلن وزير الأوقاف خلال زيارته للسويس أن الوزارة سوف تساهم في إقامة عدة عمارات بالمدينة التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاءها في السويس والتي تضم 10 آلاف شقة، بتكلفة اقتصادية للوحدات من خلال الاتفاق مع البنك المركزي بتقسيط قيمة الوحدة على 20 سنة بما يتوافق مع دخول الشباب.

من جانبه أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته بإنهاء أزمة الإسكان في المحافظة، وتوفير الوحدات السكنية لقوائم الانتظار التي بلغت 11 ألف طلب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي أكاديمية النصر للبترول، وشهد حضور المحافظ ووزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والقيادات الأمنية وأعضاء اللجان النقابية ومجالس إدارات شركات البترول في السويس

وقبل مغادرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام، حرص المحافظ على إهداء كل منهما درع السويس تقديرا لهما.