القبض على أمريكي «أبيض» قتل اثنين من «السود» في كنتاكي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل أبيض أطلق الرصاص مؤخرا على شخصين من السود، فاردهما قتيلين بولاية كنتاكي الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية الليلة ، أن الجاني يدعى جريجوري آلان بوش (51 عاما)، ويتمتع بتاريخ طويل من أعمال العنف الإجرامي ، مشيرة إلى أنه تمكن من الهرب من موقع الحادث بضواحي مدينة " لوزيفيل " بعد إطلاق الرصاص على رأس مواطن أسود من الخلف ، ثم خروجه من محل البقالة وقتل سيدة اخري سوداء بالخارج .

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المتهم يواجه تهمتي القتل وتعريض حياة المواطنين للخطر ، حيث تقرر استمرار حبسه مع إمكانية الإفراج عنه على ذمة القضية حال سداده كفالة قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك سجلا إجراميا للمتهم الذي سبق وان هدد زوجته السابقة كما تعدى أيضا بالضرب على نائب عمدة.