أدانت دار الإفتاء المصرية في تدوينة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" سعي البعض لاحتكار السلع ومنع بيعها مما يؤدي إلى زيادة أسعارها.

جاء ذلك بعد ساعات من حملة رقابية وأمنية مشددة شنتها الجهات المختصة على التجار المحتكرين لمحصول البطاطس، وكشفت الحملة إخفاءهم آلاف الأطنان منها بغرض تعظيم الربح.

وقالت الدار في تدوينتها: شراء السلع المتوقَّع ارتفاع سعرها طلبًا للربح إن تمَّ بيعها بثمن مثلها بلا حبس فهو جائز، وإن اشتراها وقت الغلاء وحبسها متربصًا زيادة السعر مع حاجة الناس إلى ما حبسه فهو من الاحتكار المحرَّم.