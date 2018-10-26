جونيور جاهز للكلاسيكو على الرغم من طرده الأسبوع الماضي

أصبح فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني جاهزًا لخوض مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، وذلك على الرغم من تلقيه البطاقة الحمراء في مباراته مع فريق الشباب بالنادي الأسبوع الماضي.

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على قبول الاستئناف الذي قدمه ريال مدريد على البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها فينيسيوس جونيور في المباراة الماضية أمام الفريق الثاني بسيلتا فيجو والتي تسببت في طرده وإمكانية عدم خوضه مباراة الكلاسيكو.

وكانت النجم البرازيلي الشاب قد تلقى بطاقتين صفراويتين بمباراة الكاستيا أمام سيلتا فيجو بي، كانت الثانية بسبب إدعاء العرقلة في الدقيقة 85 على حدود منطقة الجزاء.

يُذكر أن نادي برشلونة سيستضيف ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الأحد المقبل على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.