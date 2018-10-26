الجمعة 26 أكتوبر 2018 12:31 م القاهرة القاهرة 23.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

جونيور جاهز للكلاسيكو على الرغم من طرده الأسبوع الماضي

الشروق
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:15 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 12:25 م

أصبح فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني جاهزًا لخوض مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، وذلك على الرغم من تلقيه البطاقة الحمراء في مباراته مع فريق الشباب بالنادي الأسبوع الماضي.

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على قبول الاستئناف الذي قدمه ريال مدريد على البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها فينيسيوس جونيور في المباراة الماضية أمام الفريق الثاني بسيلتا فيجو والتي تسببت في طرده وإمكانية عدم خوضه مباراة الكلاسيكو.

وكانت النجم البرازيلي الشاب قد تلقى بطاقتين صفراويتين بمباراة الكاستيا أمام سيلتا فيجو بي، كانت الثانية بسبب إدعاء العرقلة في الدقيقة 85 على حدود منطقة الجزاء.

يُذكر أن نادي برشلونة سيستضيف ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الأحد المقبل على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك