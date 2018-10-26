«شعبة الخضار» عن ارتفاع الأسعار بالأسواق: خلل في وزارة الزراعة

علق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، على تفاوت وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إن السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض الثقافة والإرشاد الزراعي في مصر.



وأوضح في لقائه ببرنامج «مساء دريم»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، أن هناك خلل في قطاع وزارة الزراعة؛ نتيجة للمرور بمشكلات كبيرة جدًا، متابعًا: «لا يوجد إرشاد زراعي للفلاحين، مثلًا أزمة الطماطم المفيرسة، تؤثر بالسلب على الإنتاج ولم تتخذ وزارة الزراعة أو الدولة حل جذري لذلك».



وأضاف أن هناك 70% من الأسواق المصرية تابعة للقطاع الخاص، ما يؤدي إلى التلاعب في الأسعار، وخاصة في ظل وجود أسواق جملة تنافسية كبيرة، معقبًا: «نحتاج لهيكلة منظومة الزراعة في مصر، وضبط الأسواق».



ومن جانبه، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات للفضائية نفسها، إن الأدوات المستخدمة في الزراعة بدائية وتستخدم منذ عهد الفراعنة من آلاف السنين، ويجب دخول التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاج.



وتابع: «فين الجمعيات الزراعية، وهل دورها هو صرف الأسمدة فقط أن وجدت؟، وفين مركز بحوث وزارة الزراعة من استيراد البذور الفاسدة، ولماذا لا يتم إنتاج بذور عالية الجودة بدلًا من الاستيراد؟»، مشددًا على ضرورة تغليظ عقوبة التجار المحتكرين لأي سلعة سواء كانت غذائية أو معمرة.