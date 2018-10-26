الكوريتان تتفقان على إزالة 11 نقطة مراقبة حدودية

وافقت الكوريتان على سحب 11 نقطة تتعلق بحراسة الحدود بين الدولتين فى نوفمبر المقبل، والتحقق من إزالتهما فى الشهر التالى.



جاء ذلك فى بيان صدر عقب محادثات عسكرية ثنائية فى قرية الهدنة بانمونجوم اليوم، بحسب ما أوردته « يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية.



وبحسب البيان، تقرر إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لتطبيق اتفاق 19 سبتمبر العسكرى، الذى يهدف إلى الحد من التوترات الحدودية ومنع الاشتباكات العرضية.



كان وزيرا الدفاع الكوريان وقعا على الاتفاق بعد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوب مون جاى إن، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى بيونج يانج الشهر الماضى.



وأكد الجانبان مجددا خطتهما لفرض جزء من الاتفاق العسكرى لوقف جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض فى البر والبحر والجو اعتبارا من الأول من نوفمبر وتطبيق إجراءات جديدة للعمليات العسكرية.



يشار إلى أن العلاقات بين الكوريتين تشهد تحسنا منذ وصول مون للسلطة فى العام الماضى، حيث عقد لقاءات مع نظيره الكورى الشمالى بعد عقود من القطيعة والصراع والتوتر.



وبانمونجوم، أو المنطقة الأمنية المشتركة، هي الموقع الوحيد على طول الحدود المتوترة التي يبلغ طولها 250 كيلومتراً حيث يقف وجهاً لوجه جنود من الكوريتين ومن قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة.



وانتهى الجانبان أيضا في الأسبوع الماضي من إزالة الألغام الأرضية من المنطقة الأمنية المشتركة التي تستخدم بشكل متزايد لعقد محادثات بين الكوريتين كجزء من الاتفاق بين كيم ومون.



ولا تزال الدولتان من الناحية النظرية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 وكرست تقسيم شبه الجزيرة وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام.