تسمم 5 طالبات بسبب وجبة «كشري» في الإسكندرية

أصيبت 5 طالبات بمدرسة مي زيادة الثانوية "خدمات" الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وجميعهن مقيمات في دائرتي قسمي شرطة "أول وثان المنتزه" بتسمم غذائي، وتم حجزهن في قسم السموم بالمستشفى الجامعي، وحالتهن العامة مستقرة.



تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه؛ يفيد تلقيه إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول كل من «ح. ن. م»، 17 عاما، و«ا. خ. م»، 15 عاما، و«ش. ح. م»، 15 عاما، و«ل. خ. م»، 15 عاما، «ا. م. ف» 16 عاما، مصابات بحالة تسمم.



ووفقًا لبيان أمني، مساء الخميس، فإنه وبانتقال الشرطة إلى المستشفى وسؤالهن قررن تناولهن وجبة "مكرونة" من مطعم كائن في منطقة المعمورة البلد، دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وحال تواجدهن بالمدرسة شعرن بآلام بالبطن، وتم نقلهن للمستشفى، واتهمن مسئولي المحل بالتسبب في حدوث إصابتهن.



وعلى الفور وجه «الشريف» مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بفحص المحل بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "قسم مراقبة الأغذية" للانتقال للمطعم، وسحب عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على أواني الطهي.



تحرر محضر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.