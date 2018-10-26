ملك الأردن ينعى ضحايا السيول ويعرب عن غضبه من المقصرين

نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ضحايا سيول منطقة البحر الميت بالأردن، معربًا عن غضبه من المسؤولين المقصرين في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة.

وأعلن الديوان الملكى الأردنى، اليوم الجمعة، عن تنكيس علم السارية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الطلبة والمواطنين الذين لقوا مصرعهم فى الحادث الأليم فى البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.



وارتفع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 20 شخصًا لقوا مصرعهم من بينهم طلاب جرفتهم المياه بالقرب من البحر الميت، وإصابة أكثر من 34 آخرين.