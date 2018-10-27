«ميركل» تلتقي بأستاذها التشيكي زمن الدراسة الجامعية في براغ

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة مع أستاذها السابق وعالم الفيزياء الكيميائية رودولف زارادنيتش على هامش زيارتها للعاصمة التشيكية براغ بمناسبة بلوغه التسعين من العمر يوم العشرين من الشهر الجاري.

وتعرف ميركل معالم العاصمة التشيكية براغ بصورة جيدة وتتحدث شيئا من اللغة التشيكية.

وصفت ميركل ذات مرة أستاذها البروفيسور رودولف زارادنيتش بأنه "معلمها في الزمن الماضي".

وقال زارادنيتش قبل الزيارة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) متحدثا عن ميركل: "كانت مجتهدة للغاية ودقيقة للغاية ومحل ثقة للغاية"، مؤكدا بالقول: "إنها لم تتغير على مدار حياتها كلها".