أكد حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه غدً السبت، أمام الزمالك، على ستاد "الجيش" ببرج العرب، ضمن ذهاب دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال طولان خلال وقائع المؤتمر الصحفي للمباراة : " سنواجه أعظم أندية إفريقيا، والذي يضم بين صفوفه أفضل لاعبي الدوري المصري، ولكني أثق في تقديم لاعبي الاتحاد السكندري قصارى جهدهم".

وعن الاتفاق المبرم بين مسؤولي نادي الزمالك والاتحاد السكندري بشأن عدم أحقية مشاركة الثنائي عبدالرازق سيسيه وأحمد داوودا في المباراة بنص عقد الإعارة المبرم بينهما، قال طولان في المؤتمر الصحفي:" "العقد المبرم ينص على عدم مشاركة اللاعبين أمام الزمالك في البطولات المحلية فقط، سأجلس مع رئيس النادي محمد مصيلحي، لحسم الأمر، اللاعبان تعرضا للتهديد حتى لا يشاركان في المباراة".

وتأهل الزمالك لدور الـ16 بالبطولة العربية، بعد فوزه على فريق القادسية الكويتي، في المقابل صعد الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد إقصائه فريق الترجي التونسي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ستاد "الإسكندرية" يوم 30 من شهر نوفمبر المقبل.