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أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة عن تعيين ستيفن تشانج البالغ من العمر 26 عامًا رئيسًا جديدًا للنادي.

وتشانج، الذي أصبح الرئيس 21 للنادي عبر تاريخه، هو ابن تشانج جيندونج رئيس مجموعة سونينج القابضة الصينية للإلكترونيات والتي اشترت حصة أغلبية في النادي عام 2016.

وكان يشغل مكانا في مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وأشرف فعليا على إدارة شؤون النادي اليومية.

وأعلن انترناسيونالي تعيينه في تسجيل فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي ”النادي وجماهيره والمدينة كانت تنتظرك. مرحبا أيها الرئيس تشانج“.

وقال تشانج في الفيديو ”عندما أغمض عيني أرى مدينة تمتلك تاريخا عريقا وأمامها الكثير. إنه ناد يلعب ليفوز بقلوب الجميع. وبعد ذلك أفتح عيني لأرى أن كل هذا موجود بالفعل هنا. أنا مستعد، هل أنتم مستعدون؟“

وسيحل تشانج محل الإندونيسي إيريك توهير الذي كان رئيسا لانترناسيونالي في السنوات الخمس الماضية.