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مقتل قيادي حوثي في قصف للقوات الجيش اليمني في تغز

عدن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 9:15 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 9:15 م

لقى قيادي حوثي مصرعه في هجوم شنته قوات الجيش اليمنى في محافظة تعز.

ونقلت العربية الإخبارية الليلة عن مصدر عسكري بالجيش اليمني قوله: " إن القيادي الحوثي قائد قطاع مكائر المكنى "أبوعلي" قتل وأصيب بجواره قيادي آخر يدعى "أبوصدام" بجروح بالغة، إثر قصف مدفعي استهدف تجمعا حوثيا في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز".

وفي سياق أخر، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي في بلدة ظهر البياض بمديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء، تمكنت خلالها من تدمير دورية ومصرع كل من كان على متنها من عناصر المليشيا.

وتواصل قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي هجمات ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في معظم مناطق اليمن.


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