شدد لويس سواريز، نجم نادي برشلونة الإسباني على ضرورة استغلال نقاط الضعف الموجودة بفريق ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو المقبلة من أجل حسم نقاطها لصالح البرسا.

وقال سواريز خلال تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية :"الكلاسيكو هو الكلاسيكو، فهي مواجهات من نوع خاص، والجمهور متحمس يحصل على المزيد من "الأدرينالين"، واللاعبون أيضًا يرغبون في تحقيق الفوز، لكن كل شيء يُحسم في الميدان".

وأضاف النجم الأوروجواياني خلال تصريحاته قائلًا :"ريال مدريد لديهم مدرب جديد وهذا دائمًا يكون دافع إضافي للاعبين لإظهار أنهم يريدون اللعب، لذلك علينا أن نحذر جيدًا، فهم يمتلكون لاعبين لديهم الكثير من الجودة التي تحدث الفارق، لكن أيضًا لديهم نقاط ضعفهم ويجب عليك الاستفادة منها".

وعن غياب كريستيانو رونالدو عن الكلاسيكو للمرة الأولى بعد انتقاله ليوفنتوس الإيطالي علّق سواريز قائلًا :"جميعنا يعلم من هو كريستيانو لكن الفريق فوق أي لاعب، فمدريد لديهم لاعبون آخرون ممتازون يصنعون الفارق".

وتابع سواريز :"على المستوى الشخصي، كان دائمًا حلمي منذ الصغر أن أسجل في مباريات كهذه، فأنا متحمس بشكل خاص لكن الشيء المهم هو الفريق".

يُذكر أن نادي برشلونة سيستضيف ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الأحد المقبل على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.