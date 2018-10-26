دعم مصر يجتمع بنواب رئيس الائتلاف لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

نائب رئيس الائتلاف للشروق: سرعة إقرار قوانين المحليات والإجراءات الجنائية والمرور للتسهيل علي المواطنين..والاتفاق على مراجعة القوانين قبل عرضها علي الجلسة العامة



عقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي أول اجتماع له مساء أمس الخميس، مع نواب رئيس الائتلاف وهم كريم درويش، أسامة هيكل، أشرف رشاد، أحمد العوضي، حسين عيسي، صلاح ابوهميلة، والأمين العام أحمد السجيني ،والأمناء المساعدين سوزي رفلة، ومحمد السلاب، وليد دعبس، وشريف الجابري.

وقال النائب أحمد العوضي، نائب رئيس الائتلاف لـ"الشروق"، إن الاجتماع ناقش خطة الائتلاف في الفترة المقبلة، ووضع الخطوط العريضة التي سيتم العمل عليها في دور الانعقاد الرابع للمجلس.

وأكد العوضي، أن هناك مشروعات قوانين سيركز عليها الائتلاف خلال دور الانعقاد الحالي للانتهاء منها والتي لها أثر علي المجتمع وتساعد علي تسهيل حياة المواطنين، وفي مقدمتها؛ قوانين"المحليات والضريية العقارية، والإيجار القديم والمرور والإجراءات الجنائية وغيرها.

وأشار نائب رئيس الائتلاف إلي أنه تم الاتفاق داخل الائتلاف علي ضرورة مراجعة مشروعات القوانين سواء المقدمة من نواب الائتلاف او المقدمة من الحكومة بين أعضاء المكتب السياسي أولا وقبل عرضهم علي الجلسة العامة للمجلس بحيث يكون هناك رؤية مسبقة لدي الائتلاف ورأي موحد قبل مناقشة القانون بالبرلمان.

وتابع :" إن الائتلاف سيعقد اجتماعا آخر خلال الأيام المقبلة قبل الجلسة العامة 10 نوفمبر للتشاور حول ما هو جديد علي الساحة والعمل عليه، وايضا مناقشة ما سوف يعرض أثناء الجلسة من قوانين.

واستكمل:" تم تكليف أحزاب الائتلاف بالعمل علي حل مشاكل المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم من حيث ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وذلك ضمن الدور الخدمي للائتلاف".

ومن جانبه قال النائب ممدوح مقلد عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الاجتماع كان مقتصر علي نواب رئيس الائتلاف فقط ولم يجتمع أعضاء المكتب السياسي وهدفه تقسيم أدوار العمل في الفترة المقبلة.

وأوضح مقلد لـ"الشروق"، أن الائتلاف مستمر في دوره داخل المجلس تشريعيا وهناك تلاحم قوي مع حزب "مستقبل وطن"؛مشيرا إلي أن الائتلاف سيتولي إدارة المشهد داخل البرلمان والحزب سيتولى إدارة المشهد السياسي خارجيا في الشارع المصري.