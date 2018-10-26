شرطة نيويورك الأمريكية: سكان المدينة في أمان وليس هناك من خطر يهددهم

أكد مفوض شرطة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، جيمس بي أونيل، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن سكان المدينة في أمان وليس هنالك من خطر جدي يهدد أيًا من الأفراد أو المؤسسات بها، وذلك في أعقاب العثور على العديد من الطرود التي ضمت موادا بدائية متفجرة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، عن أونيل قوله: إن "سكان نيويورك آمنون إلا أنه ينبغي على كل فرد من السكان البالغ عددهم 8.6 مليون شخص، بالإضافة إلى الملايين من الزائرين أن يكونوا يقظين وعلى وعي بما يحيط بهم".

وقال المفوض: "أستطيع أن أؤكد أننا سنتعرف على هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال ونعتقلهم".