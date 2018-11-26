التحالف العربي يعلن تفجير 86 لغما بحريا للحوثيين

صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف العربي، اكتشفت وفجرت 86 لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية.

وأوضح المالكي في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" أمس الأحد، أن قوات التحالف تعاملت خلال الأسبوع المنصرم مع 36 لغما بحريا فضلا عن 13 لغما آخرين جرى التخلص منها أمس.

وأكد استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطىء من المدنيين وكذلك السفن التجارية وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية.

وأضاف المالكي أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة يعد دليلا قاطعا على عدم جدية هذه الميليشيات سواء في وقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، أو إنهاء الأزمه اليمنية.