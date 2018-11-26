الإثنين 26 نوفمبر 2018 7:01 ص القاهرة القاهرة 16.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

مجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان يناقش التريبات الأمنية في الخرطوم

واس
نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 5:33 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 5:33 ص

استضافت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأحد، الاجتماع الأول لمجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان المؤلف من ممثلي الحكومة والمعارضة بأجنحتها المختلفة، لبحث الترتيبات الأمنية، بمشاركة المبعوث الخاص لـ(إيقاد) إلى جنوب السودان إسماعيل أويس والفريق أول ركن عصام الدين المبارك ممثلا لرئيس هيئة الأركان السودانية.

وأوضح رئيس هيئة الأركان بجنوب السودان الفريق غبريال ريال جوك أن الاجتماع ناقش اللوائح وتحديد الجداول الزمنية لبدء عملية الترتيبات الأمنية، مشيرًا الى عقد اجتماع آخر غدًا لمناقشة المرجعيات الخاصة بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الأطراف بجنوب السودان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك