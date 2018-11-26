حريق في باحة متحف للموز في ألمانيا

اندلع حريق في باحة متحف للموز في مدينة زيكرسدورف بولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مبنى ملحق بالمتحف لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن قوات الإطفاء توجهت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، إلا أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ المبنى الملحق بالمتحف، مضيفا أن الشرطة الجنائية بدأت التحقيق في الحادث.

وأوضح المتحدث أن الحريق لم يتسبب في أضرار بالغة بالمتحف.

ويوجد في المبنى المحلق بالمتحف أسطوانات غاز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الاسطوانات تسببت في انفجارات خلال اندلاع الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن جامع المقتنيات الألماني بيرنهارد شتيلماخر الشغوف بالموز افتتح هذا المتحف في المدينة القريبة من لوبيك عام 1991. وبحسب بياناته، فإن هذا أول متحف من نوعه في ألمانيا. ويعرض شتيلماخر في المتحف موز من الخشب والجبس والنسيج وأحجار الكهرمان.