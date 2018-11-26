روسيا توجه تحذيرا شديدا إلى أوكرانيا وسط تصاعد التوترات بين الدولتين

وجهت روسيا تحذيرا شديدا، اليوم الأثنين، إلى أوكرانيا المجاورة، بعدما احتجزت العديد من السفن البحرية الأوكرانية بالقرب من منطقة القرم المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن روسيا "ستكبح بحزم أي محاولة للاعتداء على سيادتها وأمنها".

وجاء في البيان: "سياسة كييف التي تتبعها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ... تسعى لإثارة خلاف مع روسيا"، محذرا من "عواقب وخيمة".

وتشهد العلاقات بين اوكرانيا وروسيا توتراعلى خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واصطدامه بإحدى السفن الأوكرانية واحتجازه ثلاث منها ، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.