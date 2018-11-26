اليونان: أنفقنا ٨٠٠ مليون يورو على قطاع التكنولوجيا خلال عامين

قال نيكولاس باباس وزير الاتصالات اليوناني إن بلاده أنفقت نحو ٨٠٠ مليون يورو على قطاع الاتصالات خلال العامين الماضيين.

وأكد الوزير اليوناني - خلال كلمته بجلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض "كايرو آي سي تي" - حرص بلاده على تقديم الخدمات بشكل جيد وسريع وسهل للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك مشروعا خاصا بتطوير بعض الطرق الرئيسية حيث سيتم تطوير ١٥ ألف كيلومتر من الطرق على أحدث شبكات الطرق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم الأرباح.

وأكد على التعاون الكبير بين مصر واليونان في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والسياحة، مضيفا أن التعاون تعزز عقب تدشين المسارات الخاصة للشبكات التي تم إنشاؤها العام الماضي بين البلدين.

وأكد أن عملية التحول في المجتمعات إلى الاقتصاد الرقمي له العديد من الانعكاسات الإيجابية على المواطنين.

من جانبه، قال عاكف مغربي نائب رئيس بنك مصر إن تواجد بنك مصر في المؤتمر يؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات لكافة القطاعات المالية، وأن التطور الكبير في القطاع التكنولوجي الفترة الماضية قد أثر على القطاع المالي بشكل كبير.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحول كبير في استخدام البطاقات الإلكترونية وهو ما سيطور نمط الحياة بشكل كبير، وهو ما سيقلل من تكلفة الأموال على الحكومة.

وأكد اهتمام بنك مصر بالتحول الرقمي، حيث إن هناك قطاعا داخل البنك هدفه سرعة إصدار القرارات التي تعتمد على التحول الرقمي بشكل كبير.