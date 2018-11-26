مجلس الأعيان الأردني يقر قانون ضريبة الدخل

أقر مجلس الأعيان الأردني في جلسة عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل كما جاء من مجلس النواب.

وذكرت صحيفة (الغد) الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان كانت أقرت أمس الأحد، مشروع القانون المُعاد من مجلس النواب، وأوصت مجلس الأعيان بالموافقة على قرارها.

وأقرت اللجنة المشروع بعد أن أخذت علماً في بداية اجتماعها بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان.

يشار إلى مجلس النواب وافق على تعديل الأعيان المتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي، حيث تراجع النواب عن قراره السابق، وبذلك أصبحت نسبة الضريبة 20بالمئة مع التزام حكومي بإصدار تعليمات تتعلق بالإعفاءات.

وتمسك النواب بعدم فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف دينار من أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على ما يزيد على ذلك، حيث كان "النواب" أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.