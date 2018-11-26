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امرأة صينية تضع أصغر مولود يزن 400 جرام

بكين - أ.ش.أ:
نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 1:04 م | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 1:04 م

سمح الأطباء الصينيون بخروج رضيع ولد بعد 23 أسبوعا و6 أيام ووزنه 400 جرام فقط، وهو أخف وزن لطفل ولد في البر الرئيسي للصين، بعدما تلقى العلاج بأحد المستشفيات في إقليم جوانجدونج.

وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» أن الرضيع أصبح يزن الآن 3 كيلوجرامات وفي حالة مستقرة إثر تلقى العلاج في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى رعاية الأمومة والطفولة في مدينة شينتشن بالإقليم الواقع جنوب الصين وقد أطلق عليه الفريق الطبي «الطفل القوي».

وأجريت للطفل فور ولادته جراحة لربط القناة الشريانية كخيار وحيد وهو أصغر من خضع لهذه الجراحة بنجاح وصفها الأطباء بأنها «معجزة طبية»، ثم ظل في وحدة الرعاية المكثفة للأطفال حديثي الولادة إلى أن خرج هذا الأسبوع من المستشفى رفقة والدته.


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