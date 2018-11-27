الرئيس اليمني يجري 3 تعديلات وزارية في الحكومة

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أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات جمهورية بتغيير عدد من الوزراء في الحكومة التى يرأسها الدكتور معين عبدالملك سعيد.

وشملت القرارات، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث "الفضائية مساء اليوم الإثنين ، تعيين نجيب منصور حميد العوج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيرا للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبد الله وزيرا للعدل ، وتعيين أنيس عوض حسن باحارثة مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر الرئيس هادي قرارا بتعين سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة ، وتعيين محمد صالح بن عديو محافظا لمحافظة شبوة.