«مومباي» تحيي الذكرى العاشرة للهجمات الإرهابية

أحيت العاصمة المالية الهندية، مومباي، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية العاشرة للهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة ، وذلك بتنظيم تجمعات لتكريم 166 شخصا قتلوا في الهجمات وافتتاح المرحلة الأولى من نصب تذكاري جديد خصص للضحايا.

ويقع النصب التذكاري في مركز توعية يهودي كان واحدا من الأماكن التي استهدفتها مجموعة من عشرة إرهابيين مدججين بالسلاح ينتمون لجماعة "العسكر الطيبة" المسلحة التي تتمركز في باكستان ، والذين وصلوا إلى مومباي عبر البحر في 26 نوفمبر 2008 وحاصروا المدينة لمدة ثلاثة أيام.

وهاجم المسلحون في ذلك الوقت أحد المقاهي، والذي كان يحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين الأجانب، وأيضا محطة سكك حديد مزدحمة وفندقين فاخرين ومركزا يهوديا وأحد المستشفيات وأهدافا أخرى.