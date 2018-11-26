عرض صفحات من كتاب الصلوات الخاص بماري أوف جيلدرز للمرة الاولى والاخيرة بهولندا

ظل كتاب الصلوات الخاص بماري أوف جيلدرز، والذي يعود للقرون الوسطى ولا يُقدر بثمن، مخبئا في برلين لعقود طويلة، إلا أنه يتم حاليا إتاحة 40 صفحة من الكتاب الذي يعد كنزا ثقافيا، للعرض لمرة واحدة، في متحف "هيت فالخوف" ببلدة نيمفيجين بهولندا.

ويقول مدير المتحف، هيدفيج زام، عن المعرض الذي يحمل اسم "أنا ماري جيلدرز. الدوقة وكتاب صلواتها الفريد" ، والذي سيستمر حتى السادس من كانون ثان/يناير المقبل: "إنها المرة الأولى والأخيرة التي سيتاح فيها للعامة رؤية كتاب الصلوات على هذا النطاق".

ويشار إلى أن الكتاب مؤلف من حوالي 1200 صفحة، والمزين بأكثر من 100 صورة توضيحية مصغرة، هو أحد أعظم الكنوز الثقافية في العصور الوسطى. وقد تم صنع الكتاب في عام 1415 تقريبا.

ويتم حاليا ترميم باقي صفحات الكتاب في برلين. وبمجرد الانتهاء من أعمال الترميم، لن يكون من الممكن عرض مثل هذا العدد من الصفحات.

ويشار إلى أن المعرض الذي تشارك في تنظيمه جامعة رادبود في نيمفيجين، يعتبر أول حدث على الاطلاق يتناول سيرة مالكة كتاب الصلوات، وهي الأميرة الفرنسية، ماريا داركور، التي ولدت في عام 1380 وتوفيت في عام 1429.

وكانت الاميرة تزوجت في عام 1405 من دوق جيلديرن ويوليش، وهي منطقة تقع بين مدن زفوله وآخن وآرنهايم ونيمفيجين وبون، وكانت تعد مركزا ثريا ومزدهرا للثقافة في القرن الخامس عشر.

وإلى جانب 40 صفحة من كتاب الصلوات، يضم المعرض أكثر من 100 قطعة أثرية أخرى، تشمل الكثير من الأعمال الفنية الثمينة، الخاصة بمجموعات فنية دولية.