روسيا تزعم أن لديها دليلا دامغا على استفزاز أوكرانيا

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أفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) بأن لديه "أدلة دامغة على استخدام كييف للبحرية الأوكرانية للشروع في الاستفزاز في البحر الأسود"، بعد أن فتح حرس الحدود الروسي النار على ثلاث سفن أوكرانية خلال محاولتها عبور مضيق كيرتش.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية مساء أمس الأحد، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إن الأدلة ستتاح قريبا.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن السفن الثلاث احتجزت وتلقى ثلاثة من أفراد البحرية الأوكرانية مساعدات طبية لإصابات غير مهددة للحياة، وفقا لـ"تاس".

وأضاف الجهاز أن "الأسلحة استخدمت لإجبار السفن الحربية الأوكرانية على التوقف" لأنها كانت تقوم بـ"مناورات خطيرة".