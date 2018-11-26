الهجرة الدولية: أكثر من 100 مهاجر إثيوبي يستعدون لمغادرة اليمن طواعية إلى بلدهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، استعداد 102 مهاجر إثيوبي في اليمن للعودة طواعية إلى ديارهم.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن 102 مهاجر إثيوبي يستعدون في مطار صنعاء الدولي في اليمن للسفر على متن رحلة طيران مستأجرة تابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة للعودة طواعية إلى ديارهم.

وأوضحت المنظم،ة أن هذه أول عودة إنسانية طوعية محمولة جواً منذ 2015، مشيرة إلى أن أكثر من 400 مهاجر إثيوبي سيعودون إلى ديارهم هذا الأسبوع في أربع رحلات مستأجرة.

ويتواجد في اليمن أكثر من ربع مليون مهاجر أفريقي معظمهم من الصوماليين، وفقاً لتقديرات صادرة عن الأمم المتحدة.

ويتوجه معظم هؤلاء المهاجرين إلى اليمن باعتبارها نقطة عبور إلى دول الخليج.