انتقادات شديدة تدفع «ماي» للتراجع عن تصريحها بشأن مهاجري الاتحاد الأوروبي

تراجعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، عن تصريح سابق لها أشارت فيه إلى أنه بعد إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لن يكون بمقدور مواطني دول التكتل الأوروبي "تخطي الطابور" فيما يتعلق بالهجرة وذلك بعد انتقادات شديدة من الساسة البريطانيين.

وقالت الطبيبة والنائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي فيليبا ويتفورد ،أمام البرلمان إن زوجها الطبيب الألماني الذي يعمل في لندن "شعر بالإقصاء التام" بعد تصريح ماي الذي جاء في كلمة لها الأسبوع الماضي أمام قادة أعمال.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد ذكرت في مؤتمر سنوي لاتحاد الصناعة البريطاني الذي يمثل حوالي 190 ألف شركة "بمجرد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، سوف نسيطر تماما على كل من يأتي إلى هنا.. لن يكون بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر على المهارات أو الخبرة التي يقدمونها، تخطي الطوابير قبل مهندسي سيدني أو مطوري البرامج من دلهي".