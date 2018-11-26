زيادة أعداد السيارات يرفع مستوى انبعاثات الكربون بألمانيا في 2017

أفادت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، بأن مستويات تلوث الهواء في البلاد ارتفع في العام الماضي بنسبة 6.4% مقارنة بمستوياتها في 2010، وذلك بسبب زيادة أعداد السيارات.

وأوضح المكتب، أن الارتفاع في مستويات ثاني أكسيد الكربون راجع إلى زيادة قوة محركات السيارات، بالإضافة إلى زيادة العدد الإجمالي للسيارات التي تسير في الطرق الألمانية.

وأشار المكتب إلى أن حجم الانبعاثات الكربونية في البيئة الالمانية وصل في العام الماضي إلى 115 مليون طن.

وحسب الإحصائية، فإن إجمالي عدد السيارات في ألمانيا ارتفع بنسبة 10% خلال الأعوام الثمانية الماضية ليصل إلى 46 مليون سيارة غالبيتها سيارات ديزل (ووصلت نسبة الارتفاع في سيارات الديزل إلى 1ر35% وفي سيارات البنزين إلى 7ر0%)، كما زاد طول المسافات المقطوعة بالكيلومتر لهذه السيارات بنسبة 9%.