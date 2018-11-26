توقعات بإجراء انتخابات مبكرة في اليونان خلال الربيع المقبل

أشارت تقديرات محللين سياسيين في اليونان إلى أن من المحتمل أن يدعو رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وكتبت صحيفة "كاثيميريني" المحافظة، اليوم الاثنين، أن السيناريو المرجح هو إجراء هذه الانتخابات المبكرة في مارس المقبل بدلا من موعدها المعتاد في أكتوبر المقبل.

كان تسيبراس نفسه قد أكد مرارا رغبته في إكمال فترة ولايته حتى نهايتها.

في الوقت نفسه، فإن بمقدور تسيبراس أن يظهر في الوقت الراهن نجاحات مختلفة ،من بينها على سبيل المثال التخلي عن تقليص جديد للمعاشات وهو الإجراء الذي كان مخططا لتطبيقه بالأساس مطلع 2019، كما أن الدائنين الدوليين لليونان لم يعودا يصرون على تنفيذ هذا الإجراء نظرا للأرقام الحالية للموازنة.