البحرية الأوكرانية تتهم روسيا بإطلاق النار على سفنها وإصابة شخصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت البحرية الأوكرانية إن قوات حرس الحدود الروسية أطلقت النار على سفنها قبالة شبه جزيرة القرم، في تصعيد خطير محتمل في الصراع بين الجارتين.

وأصدرت السلطات في كييف بيانا في وقت متأخر من أمس الأحد، جاء فيه أن شخصين أصيبا في الحادث.

وعقد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اجتماعا مع كبار مسؤولي الجيش ردا على ذلك، حسبما قال متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية على تويتر.

تأتي الأنباء بعد ساعات فقط من بيان للبحرية الأوكرانية بأن سفينة تابعة لقوات حرس الحدود الروسية اصطدمت بواحدة من قاطراتها قبالة شبه جزيرة القرم.

وجاء في البيان أن محرك القارب وهيكله تضررا بسبب الحادث.

كانت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية تريد المرور في مضيق "كيرتش" بين البحر الاسود وبحر أزوف.

ووصفت روسيا المناورة بأنها استفزاز على حدودها البحرية. وطبقا لبيان من السلطات نقلته وسائل إعلام روسية كانت أوكرانيا تريد "إثارة وضع صراع".

وقالت وكالة "تاس" الروسية للانباء إن مسؤولي الحدود حاولوا تفادي تصعيد الوضع.

وتزعم أوكرانيا أن روسيا تنتهك اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار واتفاق بين كييف وموسكو حول استخدام بحر ازوف ومضيق كيرتش.

وأصبح بحر آزوف، الواقع في الشمال الشرقي من شبه جزيرة القرم، ساحة جديدة في الصراع بين أوكرانيا وروسيا في الأشهر القليلة الماضية.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، وأدخلت شرق أوكرانيا في أعمال عنف، حيث يتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في المنطقة. وتنفي روسيا هذا الاتهام.