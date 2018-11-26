وزير الخارجية البريطاني: نشعر بالامتنان لحكومة الإمارات لعفوها عن الأكاديمي البريطاني

وصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إطلاق سراح ماثيو هيدجز الأكاديمي البريطاني المسجون في الإمارات بأنه "خبر رائع".

وقال هانت - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم /الإثنين/ - "إننا نشعر بالامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت عفوا رئاسيا عن البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس .. وهيدجز (31 عاما) هو طالب دكتوراه في جامعة درم، وكان قد حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن مدى الحياة.