رئيس سيمنس يتوجه إلى السعودية للمشاركة في ندوة اقتصادية

رغم التوترات السياسية عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، يتمسك رئيس شركة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية، جو كيزر، بخططه لزيارة السعودية.

ومن المقرر أن يشارك كيزر اليوم الاثنين في ندوة لشركة "أرامكو السعودية" للنفط، أحد عملاء شركة "سيمنس".

وقال متحدث باسم سيمنس: "هذا لا يزال موقفنا من الأمور"، موضحا أنه لن يكون هناك مشاورات سياسية أو توقيع عقود.

وكان كيزر أعلن الأسبوع الماضي عزمه القيام بزيارته للسعودية، موضحا أنه من المهم إقامة حوار مع العملاء السعوديين حتى في الأوقات الصعبة وكشف الملابسات وتحقيق العدالة في قضية خاشقجي.

يذكر أن كيزر اعتذر قبل نحو شهر عن المشاركة في منتدى دولي للاستثمار في السعودية على خلفية مقتل خاشقجي.

وتعتبر السعودية بالنسبة لسيمنس سوقا يقدر بالمليارات، حيث تشارك الشركة حاليا في مشروعين كبيرين هناك، وهما بناء محطة غاز ومترو أنفاق جديد في العاصمة الرياض.

وكان كيزر يتحدث عقب إلغاء مشاركته في المنتدى الذي تنظمه الحكومة السعودية في تشرين أول/أكتوبر الماضي عن فرص عقد صفقات بقيمة 30 مليار دولار حتى نهاية عام 2030.