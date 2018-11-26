قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، إن رؤية الحكومة الشرعية للحل السياسي للأزمة اليمنية واضحة ومبنية على المرجعيات الثلاث، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، باعتبارهم مقبولين وطنيًا وعربيًا ودوليًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن أي أسس خارج هذه المرجعيات، لن تكون مقبولة، موضحًا أن نجاح المشاورات المزمع انطلاقها قريبًا، يعتمد بشكل أساسي على قبول الحوثيين للمرجعيات وما توافق عليه اليمنيين.

وأشار إلى استخدام الحوثيين للقوة والعنف لفرض إرادتهم، وأنهم لا يمثلون حتى نسبة ضئيلة داخل المجتمع اليمني، مضيفًا أن السلام هو الاختيار الأول والأساسي للحكومة الشرعية، منذ بداية مواجهة الحوثيين ومحاولاتهم «نهب» الدولة اليمنية.

وذكر أنه لا يمكن شرعنة الكهنوت السياسي والديني للمليشيات الحوثية، لافتًا إلى وجود رفض شعبي كامل للحوثيين، فضلًا عن سير العمليات العسكرية للجيش الوطني على قدم وساق، وهي ما يجبر المليشيات الحوثية على الجلوس للتفاوض.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، يلتقي اليوم في العاصمة السعودية الرياض، نائب الرئيس اليمني وعدد من المسؤولين في الحكومة، في إطار الإعداد لجولة جديدة من المشاورات السياسية بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، تنطلق مطلع ديسمبر المقبل.