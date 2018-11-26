برلماني عراقي يرجح إعادة النظر في سعر برميل النفط في موازنة 2019 بعد انخفاض الأسعار

رجح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدنان الزرفي، أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سعر برميل النفط الخام في الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2019، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال الزرفي، في تصريح لصحيفة «الصباح» العراقية، نشرته اليوم الاثنين، إن الحكومة قد تعيد النظر في مشروع موازنة 2019 وتجعل سعر برميل النفط 50 دولارا بعد أن كان 56 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني أن كافة أبواب الموازنة ستنخفض سواء التشغيلية أو الاستثمارية أو تنمية الأقاليم في حال استمرار أسعار النفط بالتراجع.

وأضاف أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المالية اجتماعا مع الحكومة لمناقشة أسعار النفط، موضحا أن مشروع قانون الموازنة سيخلو من التعيينات في حال انخفضت أسعار النفط إلى 50 دولارا.

واعتمد مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، من بينها صادرات إقليم كردستان.